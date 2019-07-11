Лента RSS
Подписаться на ленту
07 ноября 2019, четверг, 20:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
07. 11. 2019

Эскалация в зоне ООС: есть жертвы, четверо раненых

В течение суток сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: один военный погиб, еще четверо ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, противник обстрелял позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

Напомним, за сутки 6 ноября сепаратисты 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Четыре бойца получили ранения.

На Донбассе ранены четверо военных

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.