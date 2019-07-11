Эскалация в зоне ООС: есть жертвы, четверо раненых

В течение суток сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: один военный погиб, еще четверо ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, противник обстрелял позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

Напомним, за сутки 6 ноября сепаратисты 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Четыре бойца получили ранения.

На Донбассе ранены четверо военных

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Источник: korrespondent.net