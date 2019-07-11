ЦИК заявил об угрозе срыва выборов в некоторых ОТО

В некоторых Объединенных территориальных общинах (ОТО) организация местных выборов оказалась под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что в некоторых избирательных комиссиях свои полномочия осуществляют лишь около 60% членов от сложившейся количества комиссий. Как добавили в ЦИК, в отдельных комиссиях их руководящий состав также уклоняется от выполнения своих обязанностей.

"ЦИК обращается к политическим партиям отнестись с пониманием и ответственностью к указанным проблемам, еще раз тщательно пересмотреть членов комиссий, которых они подавали в их состав, и в максимально сжатые сроки повлиять на исправление ситуации, чтобы районные избирательные комиссии смогли вовремя сформировать соответствующие территориальные и участковые избирательные комиссии", - сообщили в ЦИК.

В ЦИК напомнили, что за уклонение членами комиссии от выполнения своих полномочий в соответствии со статьей 157 Уголовного кодекса Украины, предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что досрочных местных выборов не будет.

Напомним, что ранее новый глава ЦИК назвал условия выборов в "ЛДНР". Для того чтобы провести выборы на неподконтрольных территориях, нужны условия: безопасность и законодательно урегулирован этот вопрос.

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Источник: korrespondent.net