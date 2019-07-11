Минфин пояснил вето Зеленского на закон о госвыплатах

Вето президента Украины Владимира Зеленского на закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" (проект №1231) не ставит крест на законопроекте. Об этом заявил заместитель министра финансов Павел Ходаковский, сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметил Ходаковский, президентское вето на законопроект о верификации вызвано чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена.

"Я уверен, что парламент вскоре проголосует за этот законопроект с предложением президента. Для введения верификации в целом это означает несущественную задержку", - отметил заместитель министра.

Ранее сообщалось, что Зеленский ветировал законопроект о госвыплатах. Президент вернул парламенту законопроект о верификации госвыплат со своими предложениями. Рада приняла данный законопроект 17 октября.

Напомним, в Кабмине сообщили, кто сможет получить субсидию. На нее могут рассчитывать те семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% доходов.

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Источник: korrespondent.net