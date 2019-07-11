Полиция по заявлению Портнова открыла дело на журналистов

Национальная полиция открыла уголовное производство по заявлению экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Следователи начали уголовное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УК) и нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 182 УК)", - говорится в сообщении.

Сам Портнов на своем Telegam-канале уточнил, что поданное им заявление касается журналистов Радио Свобода.

Как сообщалось ранее, следователи начали расследование по факту высказываний Портнова в адрес журналистов Радио Свобода по той же статье об угрозе или насилии в отношении журналиста (171 и ч.1 ст. 345-1). На это Портнов пригрозил "симметричным ответом".

"Через час я зарегистрирую в Национальной полиции полностью симметричное заявление о своем уголовном производстве в отношении журналистов Радио Свобода о незаконной слежке и препятствовании профессиональной деятельности по ст. 182 и 171 УК Украины", - написал он в своем Telegam-канале.

Напомним, Портнов выложил в своем телеграмме персональные данные водителя съемочной группы Схем (проект Радио Свобода) за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

Кроме этого, Портнов заявил, что с конца октября он является ведущим телеканала 112 Украина, и пригрозил привлечением по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности (ст. 171) и статье о незаконный сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице (182) УК журналистам в случае препятствования его журналистской деятельности.

Ранее в Госбюро расследований пояснили, что не открывали дел на Портнова, поскольку ожидают разъяснений из суда, обязавшего это сделать.

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Источник: korrespondent.net