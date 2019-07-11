Черновицкая область получила нового прокурора

Заместитель генпрокурора Украины, главный военный прокурор Виктор Чумак в Черновцах представил нового главного прокурора области - им стал заместитель предыдущего руководителя буковинской прокуратуры Адриан Дутковский. Об этом сообщает Укринформ.

"Назначить старшего советника юстиции Дутковского Адриана Юрьевича на должность прокурора Черновицкой области, освободив его от должности заместителя прокурора этой области", - процитировал часть приказа генпрокурора Украины Руслана Рябошапки Виктор Чумак.

Он передал удостоверение главного прокурора области вновь назначенному руководителю и пожелал ему работать на благо людей.

"Не знаю даже, поздравлять вашего нового руководителя или просто сказать "Работайте". Потому что понимаю, что это очень сложная работа, которая требует много времени, ответственности и всего остального. Работайте на благо людей", - обратился он к вновь назначенному главному прокурору Буковины.

Во время представления коллективу областной прокуратуры нового руководителя заместитель Чумак проинформировал о ходе реформы прокуратуры.

"После первого этапа тестирования прокуратуры отсеялось 25-27% работников. На втором этапе тесты не прошли уже меньше работников. Последний этап будет тестом на добропорядочность. Судьями будут представители общественности", - сказал главный военный прокурор.

Новый руководитель прокуратуры Черновицкой области пообещал контролировать реализацию реформы на Буковине и сделать все от него зависящее, чтобы оправдать ожидания людей.

Адриан Дутковский родился 30 июня 1981 в г. Львове. В органах прокуратуры работает с августа 2003 года. Долгое время работал на разных должностях в прокуратуре Львова и Львовской области. С декабря 2014 года - заместитель прокурора Черновицкой области.

Напомним, что ранее Рябошапка рассказал, что только за один день он уволил более 20 прокуроров, отказавшихся от переаттестации.

Также сообщалось, что с начала сентября украинские правоохранители вручили около 10 подозрений бывшим народным депутатам.

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Источник: korrespondent.net