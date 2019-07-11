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07. 11. 2019

На Житомирщине вторые сутки ищут дайвера

В селе Кодня Житомирской области вторые сутки ищут тело 54-летнего мужчины, который нырнул в водоем, чтобы открыть шлюз дамбы и не выплыл. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает ТСН.

По информации журналистов, пропавший мужчина - спортивный дайвер. Его нанял предприниматель, чтобы открыть шлюз дамбы.

Спасатели считают, что мужчину затянуло в конструкцию гидросооружения.

Его дочь не верит, что отец мог выжить. По ее словам, он спустился в акваланге и водолазном костюме, а запаса воздуха у него было на 40 минут.

Сейчас на пруду возводят специальную конструкцию, которая остановит воду и позволит водолазам обследовать дамбу.

Напомним, у побережья Австралии дайвер залез в пасть к акуле и спас ей жизнь. 

Ранее сообщалось, что кит проглотил дайвера и выплюнул обратно в океан. при этом мужчина остался жив.

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Источник: korrespondent.net
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