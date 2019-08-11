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08. 11. 2019

Названа возможная дата нормандской встречи


Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что встреча в нормандском формате произойдет в течение следующих недель, передает Голос Америки.

Соответствующее заявление Маас сделал во время совместной пресс-конференции с Госсекретарем США Майком Помпео в Лейпциге.

"Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту нормандского формата, который произойдет в течение следующих недель", – сказал Маас.

Глава МИД Германии подчеркнул, что договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса, сейчас воплощаются и эту динамику планируют использовать.

"У нас есть Нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина. В этом формате мы дали старт Минскому процессу, и мы хотим развивать его дальше", – заявил Маас.

При этом он отметил, что в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные "предпосылки, которые все еще не были выполнены".

Зеленский рассказал, что даст встреча в нормандском формате

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, по какому графику идет подготовка к саммиту нормандской четверки. Он выразил надежду, что в ноябре состоится встреча в нормандском формате.

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Источник: korrespondent.net
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