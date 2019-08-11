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08. 11. 2019

В Иране произошло сильное землетрясение: есть жертвы


Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в провинции Восточный Азербайджан в северо-западной части Ирана. Не менее трех человек погибли, еще 20 пострадали, сообщает телеканал Press TV.

Эпицентр землетрясения располагался в 118 км западнее города Тебриз, население которого составляет 1,4 млн человек, очаг находился на глубине 10 км.  

Примерная численность населения в районе подземных толчков достигает 20 млн человек.

Землетрясение на Филиппинах: пострадали более 400 человек

Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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Источник: korrespondent.net
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