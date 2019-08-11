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08. 11. 2019

Facebook запустила программу защиты от вмешательства в выборы в США


Компания Facebook запустила программу Facebook Protect для обеспечения безопасности аккаунтов политиков и партий от хакеров, а также вмешательства в президентские выборы в США, которые пройдут в 2020 году. 
 
В заявлении компании отмечается, что программа призвана защитить от хакерских атак учетные записи выборных должностных лиц, кандидатов, а также их сотрудников и других лиц.
 
При обнаружении атаки на один аккаунт Facebook будет иметь возможность проверить и защитить прочие аккаунты, "связанные с той же организацией, которые зарегистрированы в нашей программе".

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Напомним, ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США.

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Источник: korrespondent.net
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