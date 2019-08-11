«Как разделить платежи по льготному кредиту на квартиру между мной и мужем?» Эксперты отвечают на сложные вопросы от читателей

Кредит на жилье для сельской местности

Читатель под ником alina.kovtun интересуется, можно ли получить кредит на строительство жилья: «Стоим на очереди на улучшение жилищных условий как молодая семья с одним ребенком, в собственности есть квартира 31 «квадрат». Подскажите, дадут ли нам кредит, если да, то какой. Если учесть, что постоянно проживаешь в сельской местности с населением менее 20.000 человек?».

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи»Дмитрий Хмыль:

— Претендовать на государственную поддержку исходя из описанной Вами ситуации как молодая семья Вы не можете (у Вас только один ребенок), проживания же в населенном пункте с численностью населения до 20 тыс. человек самого по себе недостаточно. Необходимо не просто проживать, а непосредственно осуществлять строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения в населенном пункте с численностью населения до 20 тыс. человек.

Также не следует забывать, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», одним из основополагающих принципов является принцип очередности. То есть даже при наличии оснований ждать своей очереди.

«Если квартира строилась в ЖСК, какие документы нужно запросить у продавца?»

Читатель под ником dmts спрашивает, какие именно документы должен предоставить продавец квартиры, если она была построена как часть ЖСК: «Квартира строилась в ЖСК в начале 2000-х (военный). Где можно посмотреть обременения на квартиру? Если квартира уже оформлена (зарегистрирована) на текущем собственнике, то значит, он полностью рассчитался с ЖСК и может свободно продавать? Если все дети (семья многодетная) выпишутся ДО сделки, то никаких проблем не будет? Разрешения от администрации не нужно? Какие еще могут быть ограничения, проблемы, узкие моменты?».

Отвечает директор АН «Уласны дах»Людмила Лепарская:

— При строительстве ЖСК необходимо взять справку у председателя ЖСК о том, что денежные средства выплачены, и зарегистрировать в агентстве по государственной регистрации по месту нахождения квартиры. Для отчуждения квартиры необходимо согласие супруги и совершеннолетних детей. Разрешение администрации района при отчуждении квартиры с зарегистрированными детьми не надо, если дети не находятся в социально опасном положении. Если несовершеннолетние дети проживают в квартире, необходимо проследить при снятии с регистрации, не нарушены ли их права.

Очередь на жилье для молодой семьи

Татьяна Иванова спрашивает, снимут ли ее сына с очереди, если она подарит ему часть квартиры: «Мой сын с женой и двумя детьми стоит на очереди, как молодая семья. В собственности на тот момент у них с женой ничего не было. Я подарила сыну 1/3 долю в квартире, вся квартира 60 кв.м, и еще до постановки на очередь у сына был в собственности земельный участок в Логойском районе и недостроенный законсервированный дом, по документам объект неопределенного назначения. Сын его подарил отцу. Могут ли их снять с очереди?».

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи»Дмитрий Хмыль:

— Молодыми семьями признаются семьи, в которых хотя бы один из супругов находится в возрасте до тридцати одного года на дату принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. В данном определении четко указано, если ни один из супругов не имеет в собственности квартиры либо одноквартирного жилого дома. Не комнаты или доли в праве собственности, а именно квартиры либо одноквартирного жилого дома.

Соответственно получение Вашим сыном в дар доли в квартире не является основанием для снятия его с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Отчуждение консервации также не является основанием для снятия его с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.