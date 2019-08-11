«Как разделить платежи по льготному кредиту на квартиру между мной и мужем?» Эксперты отвечают на сложные вопросы от читателей

«Если подарить сыну часть квартиры, его снимут с очереди?», «Хочу жить в областном центре — как стать на очередь нуждающихся?». Эксперты рынка недвижимости прокомментировали эти и многие другие непростые ситуации в нашей рубрике «Вопрос-ответ». Какие темы были озвучены на этот раз — в нашей подборке.
«Если подарить сыну часть квартиры, его снимут с очереди?», «Хочу жить в областном центре — как стать на очередь нуждающихся?». Эксперты рынка недвижимости прокомментировали эти и многие другие непростые ситуации в нашей рубрике «Вопрос-ответ» . Какие темы были озвучены на этот раз — в нашей подборке.
Кредит на жилье для сельской местности
Читатель под ником alina.kovtun интересуется, можно ли получить кредит на строительство жилья: «Стоим на очереди на улучшение жилищных условий как молодая семья с одним ребенком, в собственности есть квартира 31 «квадрат». Подскажите, дадут ли нам кредит, если да, то какой. Если учесть, что постоянно проживаешь в сельской местности с населением менее 20.000 человек?».
Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи»Дмитрий Хмыль:
— Претендовать на государственную поддержку исходя из описанной Вами ситуации как молодая семья Вы не можете (у Вас только один ребенок), проживания же в населенном пункте с численностью населения до 20 тыс. человек самого по себе недостаточно. Необходимо не просто проживать, а непосредственно осуществлять строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения в населенном пункте с численностью населения до 20 тыс. человек.
Также не следует забывать, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», одним из основополагающих принципов является принцип очередности. То есть даже при наличии оснований ждать своей очереди.
«Если квартира строилась в ЖСК, какие документы нужно запросить у продавца?»
Читатель под ником dmts спрашивает, какие именно документы должен предоставить продавец квартиры, если она была построена как часть ЖСК: «Квартира строилась в ЖСК в начале 2000-х (военный). Где можно посмотреть обременения на квартиру? Если квартира уже оформлена (зарегистрирована) на текущем собственнике, то значит, он полностью рассчитался с ЖСК и может свободно продавать? Если все дети (семья многодетная) выпишутся ДО сделки, то никаких проблем не будет? Разрешения от администрации не нужно? Какие еще могут быть ограничения, проблемы, узкие моменты?».
Отвечает директор АН «Уласны дах»Людмила Лепарская:
— При строительстве ЖСК необходимо взять справку у председателя ЖСК о том, что денежные средства выплачены, и зарегистрировать в агентстве по государственной регистрации по месту нахождения квартиры. Для отчуждения квартиры необходимо согласие супруги и совершеннолетних детей. Разрешение администрации района при отчуждении квартиры с зарегистрированными детьми не надо, если дети не находятся в социально опасном положении. Если несовершеннолетние дети проживают в квартире, необходимо проследить при снятии с регистрации, не нарушены ли их права.
Очередь на жилье для молодой семьи
Татьяна Иванова спрашивает, снимут ли ее сына с очереди, если она подарит ему часть квартиры: «Мой сын с женой и двумя детьми стоит на очереди, как молодая семья. В собственности на тот момент у них с женой ничего не было. Я подарила сыну 1/3 долю в квартире, вся квартира 60 кв.м, и еще до постановки на очередь у сына был в собственности земельный участок в Логойском районе и недостроенный законсервированный дом, по документам объект неопределенного назначения. Сын его подарил отцу. Могут ли их снять с очереди?».
Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи»Дмитрий Хмыль:
— Молодыми семьями признаются семьи, в которых хотя бы один из супругов находится в возрасте до тридцати одного года на дату принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. В данном определении четко указано, если ни один из супругов не имеет в собственности квартиры либо одноквартирного жилого дома. Не комнаты или доли в праве собственности, а именно квартиры либо одноквартирного жилого дома.
Соответственно получение Вашим сыном в дар доли в квартире не является основанием для снятия его с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Отчуждение консервации также не является основанием для снятия его с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Кредит на покупку или постройку жилья
Ольга Назакук спрашивает: «Я мать, одна воспитываю двоих детей, прописана в а.г. Коммунар, Буда-Кошелевского района Гомельской области. Официально работаю в Гомеле. Квартира, в которой я прописана с детьми, не является моей собственностью, более того, она сгорела, не по моей вине, и сейчас я живу во временном жилье, тоже в Коммунаре. Мой вопрос заключается в следующем. Я хочу перебраться в Гомель. Могу ли я получить какой-то кредит на постройку или покупку жилья в городе Гомеле, что мне для этого нужно, куда мне следует обратиться с этим вопросом?».
Отвечает генеральный директор АН «Пакодан» Вячеслав Завгородний:
— Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, работающих (проходящих службу) в государственных органах, других организациях, их филиалах и представительствах (в том числе по совместительству), ведетсяпо месту работы (службы) этих граждан, а по их желанию – также и по их месту жительства.
В связи с этим вы можете встать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Гомеле по месту работы.
Согласно Указу президента от 6 января 2012 г. № 13, право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений предоставляется малообеспеченным гражданам Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (за исключением граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по дополнительным основаниям, предусмотренным организациями в коллективных договорах), из числа многодетных семей и молодых семей, имеющих двоих несовершеннолетних детей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов.
Согласно п. 3.1.2. Указу Президента от 16 декабря 2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются обеспеченные общей площадью жилого помещенияменее 15 кв. метров на одного человека.
При этом обеспеченность общей площадью жилого помещения определяется исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи в населенном пункте по месту принятия на учет.
Льготный кредит
Наталиа Белазарович спрашивает: «Квартира построена в 2012 году с привлечением льготного кредита, отец мужа выступает поручителем. Так как муж не работал, его отец оплачивал кредит 2017, 2018 г. Я оплачивала всегда и по сей день коммунальные услуги. Муж утверждает, что я должна за 2017, 2018 год возвращать его отцу 50% от кредита. Документы на квартиру оформлены на мужа, проживает четверо (мы и двое несовершеннолетних детей). Как быть в такой ситуации? Муж по сей день платит кредит, я коммунальные услуги».
Отвечает адвокат Минской коллегии адвокатовАлександр Солопов:
— Ответ до безобразия прост: пытайтесь договориться. Если не получается — идите в суд. Если идете в суд, то помните, что если оплата отцом кредита не была дарением, то он вправе взыскать с вас половину платежей. С другой стороны, вы также можете взыскать с супруга его долю коммунальных платежей (пропорционально количеству проживающих). Помните про общий срок исковой давности — 3 года (может быть применен как к вашим требованиям, так и требованиям отца к вам).
По моему мнению, в этой ситуации разъехаться в мирном порядке - наилучший вариант.
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Источник: realt.by
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