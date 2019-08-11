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08. 11. 2019

Фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" не передают Коран

Фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Рустему Шейхалиеву и Энверу Омерову в СИЗО Симферополя не передают Коран. Об этом заявила адвокат Эмине Авамилева, передает Крымская солидарность в Facebook в пятницу, 8 ноября.

Адвокат посетила Шейхалиева в СИЗО, после чего заявила об отсутствии жалоб на состояние здоровья.

"Но ему не позволили пронести в СИЗО лекарства после следственных действий. Даже Коран не передают ни Шейхалиеву, ни Энверу Омерову. Несмотря на то, что на нем есть печать муфтията", - рассказала адвокат.

Сейчас около 90 крымчан удерживают в крымских и российских тюрьмах по политически мотивированным причинам, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустем Шейхалиев и другие.

Напомним, что ранее в Крыму был найден мертвым пропавший без вести крымский татарин. Мужчину нашли мертвым и с изувеченным лицом.

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Источник: korrespondent.net
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