Названные даты разведения в Петровском отличаются

Военные Объединенных сил запланировали отвод войск в Петровском на 8 ноября, но представители так называемой "ДНР" сообщили миссии ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск 9 ноября. Об этом со ссылкой на ресурсы сепаратистов "ДНР" сообщает Радио Свобода в пятницу, 8 ноября.

В так называемой "ДНР" утверждают, что украинские военные накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.

Также боевики заявляют, что сообщили СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату. Украинские Объединенные силы анонсировали начало разведения в районе поселка Петровское в Донецкой области на 8 ноября, на 12:00.

Напомним, во вторник отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах.

В штабе ООС сообщили подробности обстрела в Золотом-4, который произошел еще в понедельник, 28 октября. Также были опубликованы фото с места обстрела. Однако уже в среду президент Зеленский отрицал обстрелы в Золотом.

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Источник: korrespondent.net