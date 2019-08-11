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08. 11. 2019

Спасение младенца кошкой попало на видео

В Колумбии домашняя кошка спасла от смерти годовалого младенца. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в городе Богота. Когда 27-летняя Диана Лорена Альварес вышла из дома, оставив годовалого сына Самуэля в кроватке.

Когда мать вернулась домой, то увидела, что ребенок выбрался и ползает по полу. Женщина решила узнать, как малышу это удалось и посмотрела запись камеры видеонаблюдения.

Оказалось, что домашняя кошка по кличке Гатубела спасла ребенку жизнь. Когда малыш направился к крутым ступенькам, ведущим на первый этаж, животное прыгнуло на ребенка. Кошка преграждала путь ребенку до тех пор, пока он не повернул в другом направлении.

Пользователей сети удивил настолько осознанный поступок животного. Они отметили, что кошка заслуживает уважения и “пожизненного запаса тунца”.

Ранее сообщалось, что толстая кошка, обманувшая тренажер, стала звездой. Также Корреспондент писал о том, что работник метро спас пассажира за секунду до гибели.

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Источник: korrespondent.net
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