В Сомали десятки человек стали жертвами наводнения

Наводнение в Сомали унесло жизни по меньшей мере 25 человек, еще 47 пострадали. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 8 ноября.

Отмечается, что ливни, обрушившиеся на несколько районов Сомали, вынудили более 270 тыс. человек покинуть свои дома, разрушая средства к существованию и инфраструктуру в стране.

"Мощные дожди привели к вынужденному перемещению более 270 тыс. человек, имеется 25 погибших и 47 пострадавших", – говорится в сообщении.

Управление по координации гуманитарной деятельности ООН проинформировало, что наводнение уже затронуло свыше 547 тыс. человек.

Указано, что представительство ВОЗ в Сомали оказывает "жизненно важную экстренную помощь в сфере здравоохранения".

Напомним, в октябре во Франции из-за наводнений, вызванных сильными дождями, погибли три человека. В одном из районов за 24 часа выпало больше осадков, чем за весь год.

А в испанской провинции Каталония из-за сильных дождей произошло наводнение, в результате которого погиб один человек и еще две пропали без вести.

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Источник: korrespondent.net