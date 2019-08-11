В США 11 человек отравились химическим веществом в ресторане

В американском городе Берлингтон, штат Массачусетс, один человек погиб и 10 госпитализированы в результате отравления химическим веществом в ресторане Buffalo Wild Wings. Об этом накануне сообщил телеканал NBC Boston.

Инцидент произошел в четверг вечером во время уборки помещения с помощью чистящего средства Super 8. Один из сотрудников почувствовал себя плохо, он был госпитализирован и умер в больнице.

Также в местные больницы были доставлены десять пострадавших, в том числе двое посетителей.

Указано, что вещество Super 8 на основе гидрохлорита натрия является распространенным средством для дезинфекции.

"Это обычное вещество, которое применяют для мытья пола. По неизвестной причине оно вступило в какую-то реакцию, которая привела к инциденту", – рассказал глава городской пожарной службы Майкл Паттерсон.

Накануне в Черкасской области молодую семью нашли без сознания, а их маленького ребенка – мертвым. Причина инцидента пока неустановлена.

Также сообщалось, что во Львовской области на свадьбе отравились 13 человек. Гости мероприятия принимали в пищу жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

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Источник: korrespondent.net