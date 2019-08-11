Прямой показал "захват" телеканала в прямом эфире

Во время эфира телеканала Прямой произошел постановочный захват студии вооруженными людьми в масках.

Так, во время марафона "Атака на свободу слова" в студию ворвались неизвестные в камуфляже, масках и с оружием. Как оказалось, "захват" телеканала - постановка. Произошедшее напугало присутствующих в студии людей, они начали прятаться.

Сразу после того, как "силовики" ворвались в студию, ведущий Николай Вересень упал на пол. После этого к нему подбежали люди в камуфляже со словами: "Николай, жив? Вставай! Станьте с Орловской рядом быстро!" и сделали селфи с ведущими. Затем люди в камуфляже поблагодарили и пожелали всем хорошего вечера.

Сам Вересень сказал, что этим перфомансом хотели "довести до абсурда происходящее".

Сегодня телеканал извинился, прежде всего, перед своими зрителями, за постановку.

"Фрагмент нашего вчерашнего вечернего ток-шоу вызвал бурную реакцию. Наша аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране, где "сюрпризы" происходят почти ежедневно. Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте. Но мы информационный канал и шутки - это не наше. Поэтому телеканал Прямой искренне извиняется, прежде всего, перед нашими зрителями, за такую неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации", - говорится в заявлении.

Напомним, накануне прошли обыски у официального владельца телеканала Прямой Владимира Макеенко. Как сообщили в Госбюро расследований, обыски у Макеенко проходят по покупке и продаже телеканала.

Напомним, в июле обыски провели в офисе Прямого. Тогда была произведена выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала.

Как известно, владельцем телеканала называют экс-президента Петра Порошенко. Сам политик это отрицает.

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Источник: korrespondent.net