Куда пойти в Киеве на выходных 9-10 ноября

Киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести субботу и воскресенье.

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 9-10 ноября 2019 года. В столице запланировано множество концертов и перформансов, запись танцевального телешоу. Среди них особо выделяются сольные выступления российских эстрадных звезд Валерия Меладзе и Любови Успенской. Согласно европейской практике, уже в ноябре начинается подготовка к Новому Году: В Киеве открылась Різдвяна фабрика мрій.

Різдвяна Фабрика Мрій

Різдвяна Фабрика Мрій / фото: 24tv

“Фабрика” начала свою работу с 1 ноября и продлится до 19 января. Здесь планируют изготавливать стеклянные елочные игрушки. Под настоящую фабрику, городок с реалистичными декорациями переоборудовали огромный павильон. Посещение фабрики превратится в занимательную интерактивную игру. По легенде на производстве работают сказочные эльфы, которые исполняют желания из новогодних писем.

Но есть на фабрике отдельная комната, где хранятся письма с мега-желаниями, такими как полет на Марс, о мире во всем мире, о чистой планете. Эти желания раньше откладывали, но вскоре мечты детей планируют исполнить. Каждый ребенок сделает свою новогоднюю игрушку-мечту и повесит ее на праздничную елку. Начало в 10.00.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: 200 грн.

Валерий Меладзе. Свободный полет

Валерий Меладзе. Свободный полет / фото: youtube.com

9 ноября на главной концертной площадке страны с большим сольным концертом выступит Валерий Меладзе. Концерт приурочен к 25-летию творческой деятельности. “Последний романтик” СНГ представит зрителям программу “Свободный полет”. Начало в 19.00.

Валерий Меладзе - уроженец Батуми, жил и учился в Николаеве, позже переехал в Россию.

Меладзе - лауреат множества музыкальных премий и наград, стиль исполнения его песен узнаваем с первых аккордов. Хиты Меладзе не устаревают с годами и “Сэру”, “Красиво”, “Я не могу без тебя”, “Салют, Вера!”, “Небеса”, “Любовь и млечный путь” поют на его концертах и стар и млад. Автором всех песен Валерия Меладзе выступает его брат Константин. Оба брата стали брендом в мире музыки.

Где: Киев, М. Дворец Украина, НДИ Украина, ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость: 750-4300 грн

Бумбокс. Тайный код

Бумбокс. Тайный код / фото: comments.ua

9 ноября известный украинский коллектив презентует в столице новый альбом во Дворце Спорта. Его запись проходила не только в Украине: музыканты работали во Франции и США. Процесс был крайне нелегким, ведь группу оставили басист и гитарист. Тем не менее получился большой альбом из более, чем 11 песен. Некоторые из них уже хорошо известны слушателям и даже успели стать супер-хитами: “Безодня", “Твій на 100%" і “Тримай мене". “Таємний код: Рубікон".

Релиз альбома прошел в сентябре, далее коллектив отправился во всеукраинский тур, который закончитс 29 ноября в Сумах. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Дворец спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная, 1

Стоимость: 499-1299 грн.

KYIV BLUES FEST

KYIV BLUES FEST / фото: moemisto.ua

На 8-9 ноября запланировано уникальное событие для всех любителей блюза. Два дня в Киеве будет проходить международный фестиваль, который в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Слушателей ждет феноменальная программа. В пятницу запланированы выступления украинских, белорусских и американских исполнителей, а в субботу на фесте выступят абсолютно разные по стилистике коллективы из Польши, США, Канады и Великобритании.

Это будет уникальная возможность услышать канадского музыкального революционера SON OF DAVE, а также гитарную пиротехнику британского пауэр-трио LEWIS CREAVEN BAND. Специально из Америки, для исполнения классического блюза, прилетит MIKE GREENE. Начало в

Где: Киев, М. Дворец спорта, Дом кино, ул. Саксаганского, 6

Стоимость: 150-250 грн

Laurent Garnier

Laurent Garnier / фото: youtube.com

9 ноября легенда мировой танцевальной сцены, пионер французской электроники Лоран Гарнье отыграет концерт в Киеве. Его уже три десятка лет называют “диджеем диджеев”, ведь на его сетах учатся уже состоявшиеся артисты. Уже много лет Гарнье приглашают в Украину, обещая баснословные деньги за выступление. Но только сейчас знаменитый француз даст своеобразный мастер-класс в Киеве.

Лоран Гарнье - известный диджей, продюсер, радиоведущий, владелец лейбла, писатель, сценарист. Он записал несколько альбомов, самый выдающийся из которых, авангардный не танцевальный The Cloud Making Machine 2004 года. Мега-популярными стали альбомы Гарнье Crispy Bacon или The Man With The Red Face.

Где: Киев, М. Контрактовая площадь, Closer, ул. Нижнеюрковская, 31

Стоимость: от 550 грн

Futurism

Futurism / фото: kiev.karabas

9 ноября на Арт-завод Платформа ожидается самая масштабная иммерсивная постановка в Украине, которая объединяет шоу, театр и игру, и где участвуют десятки актеров. Более того, актером становится каждый зритель. Для постановки спектакля создают огромную локацию - 1500 м² специально оборудованной территории. Зрители окажутся вовлечены в танцевальные и вокальные номера, видеопроекции и спецэффекты, а от их действий будет зависеть финал спектакля-шоу.

Все игроки поделятся на три группы влияния: капиталисты, ученые и антиглобалисты. Участник получает доступ к сайту, где расскажут, какого персонажа он будет представлять, и как подготовиться к шоу-игре. В результате в выигрыше останется только одна группа. Участвовать в шоу-спектакле могут лица, достигшие 16 лет. Игры проходят по пятницам или субботам до 30 ноября. Начало в 16.00 и 17.00

Где: Киев, М. Черниговская, Арт-завод Платформа, ул. Беломорская, 1

Стоимость: 550 грн.

Мотор’Ролла

Мотор’Ролла / фото: rock.ua

9 ноября состоится клубный концерт известного коллектива из Хмельницкого, который успешно выступает на украинской сцене уже два десятка лет. Они начинали рокабилли-хард-кора, но наибольшую группе принесли нулевые, когда коллектив закрепился в статусе метров альтернативной музыки. На концерте в эту субботу они исполнят любимые хиты из альбомов: “… шо, кому не ясно?”, “Кольорові сни” и “Два кроки до весни”: “Восьмий колір”, “Недзвонила не заходила”, “А я собі гуля”. Услышат почитатели таланта Мотор’Ролла “Аеліту”, “Моя вода”, “До тебе мила”, “Жар-птиця”, “Душа”, “Картина”. Начало в 22.00.

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская, 25

Стоимость: от 125 грн

GRAND Orchestra СимфоШоу “Кинолегенды”

GRAND Orchestra СимфоШоу “Кинолегенды” / фото: od.vgorode.ua

10 ноября обещают настоящую симфоническую битву кино-вселенных в Киеве! На концерте Grand Orchestra будет исполнена легендарная музыка из популярных кинофильмов. “Звездные войны”, “Назад в будущее”, “Призрак оперы”, “Мстители”, “Джеймс Бонд», “Берегись автомобиля“ - музыка из этих лент узнаваема с первых аккордов. Европейские слушатели уже оценили талант Grand Orchestra , их выступление в Европе собирает полные залы.

Популярность коллективу в Украине принесла победа в музыкальном телешоу “Битва оркестров”. В составе коллектива талантливые музыканты, лауреаты международных конкурсов, а руководителем выступает дирижер Одесского национального театра оперы и балета - Виталий Ковальчук. Начало в

Где: Киев, М. Майдан Независимости, МЦКиИ “Октябрьский дворец”, Аллея Героев, Небесной Сотни, 1

Стоимость: 150-600 грн

Любовь Успенская. История одной любви

Любовь Успенская. История одной любви / фото: odessa-life.od.ua

10 ноября у себя на малой родине выступит “королева шансона” всего постсоветского пространства - Любовь Успенская. Это будет шоу контрастов, в котором энергетика шлягеров сливается с лиричностью душевных песен. Артистка исполнит любимые хиты: "Пропадаю я", "Кабріолет", “Ангел-Хранитель”, "Гитара мается", "Люба-Любонька". Концерт приурочен к 65-летию певицы, в нем примут участие и звездные гости, такие как Ирина Билык и молодой рэпер CYGO. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Дворец спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная, 1

Стоимость: 750-4300 грн

Танцы со звездами

Танцы со звездами / фото: 1plus1.ua

10 ноября состоится двенадцатый прямой эфир популярного телевизионного шоу. Еще до начала прямых эфиров запланированы интересные мероприятия. Так, в 12.00 пройдет Media trip, в 14.30 - генеральная репетиция. Желающим предоставляют возможность почувствовать себя судьей шоу, посетить гримерную, пообщаться со всеми, кто работает на шоу.

В это воскресенье на паркет выйдут 6 пар. В этот раз кто-то снова покинет паркет. Кто это будет: Владимир Остапчук/Илона Гвоздева либо Елена Кравец/Максим Леонов, Даниэль Салем/ Юлия Сахневич, а может быть Виктория Булитко/Дмитрий Дикусар. Продержатся ли в статусе лидеров Анна Ризатдинова/Александр Прохоров и Ксения Мишина/Женя Кот? Начало в 19.30

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: Media trip - 800 грн, генеральная репетиция - 400-600 грн, прямой эфир - 1100-3000 грн.

