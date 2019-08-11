Дубневич перед арестом переписал фирму на сына

Напомним, 2 ноября Высший антикоррупционный суд постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей нардепа Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 миллионов гривен.
Накануне Апелляционная палата ВАСУ по ходатайству САП приняла решение арестовать Дубневича с залогом в 90 миллионов.
Как сообщалось, САП утверждает, что Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 миллионов на сделке с поставкой комплектующих для Укрзализници.
31 октября Верховная Рада сняла с Дубневича неприкосновенность и позволила привлечь его к уголовной ответственности.
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Источник: korrespondent.net
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