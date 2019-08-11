Дубневич перед арестом переписал фирму на сына

Нардеп Ярослав Дубневич после объявления подозрения 31 октября переписал фирму ООО Агропромышленное предприятие Львовское на своего сына Юрия. Об этом во время рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов Дубневича сообщил прокурор САП Виталий Пономаренко, пишет Громадське.

Отмечается, что эта компания также является учредителем Корпорации КРТ, которая фигурирует в уголовном производстве.

До 31 октября в реестре среди владельцев компании был сам Ярослав Дубневич, его брат Богдан и племянник.

Прокурор расценил такие действия депутата, как препятствование уголовном производству другим образом, чтобы на фирму не могли наложить арест.

Сам Дубневич пояснил, что переоформление состоялось давно, это "не делается за один день". Он добавил, что находился 31 октября на заседании парламента, а 30 октября - комитете.

Напомним, 2 ноября Высший антикоррупционный суд постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей нардепа Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 миллионов гривен. Накануне Апелляционная палата ВАСУ по ходатайству САП приняла решение арестовать Дубневича с залогом в 90 миллионов. Как сообщалось, САП утверждает, что Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 миллионов на сделке с поставкой комплектующих для Укрзализници. 31 октября Верховная Рада сняла с Дубневича неприкосновенность и позволила привлечь его к уголовной ответственности.

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Источник: korrespondent.net