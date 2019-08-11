Вечером в четверг правоохранители задержали в Киеве на взятке в 30 тысяч долларов сотрудницу Национального банка Украины и ее посредника. Об этом накануне сообщила столичная полиция.

Указано, что задержание произошло после передачи злоумышленникам половины от указанной суммы – 15 тысяч долларов. Сотрудница НБУ требовала деньги за решение вопроса о продлении лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.4 ст.190 УК Украины). Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве задержали чиновницу НБУ на взятке $30 тысяч

Напомним, 29 октября в центре Киева задержали сотрудника НБУ на взятке в 50 тысяч долларов Он пообещал содействие в получении бессрочной лицензии на деятельность по обмену валюты.

Позже в Нацбанке заявили, что задержанный мужчина не осуществлял выдачу лицензий на осуществление валютных операций. Регулятор пообещал провести внутреннюю проверку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net