На члена аттестационной комиссии Генпрокуратуры напали в Киеве

Антикоррупционный эксперт общественной организации StateWatch и член аттестационной комиссии Генеральной прокуратуры Александр Леменов заявил, что на него напали двое неизвестных. Об этом он написал в Facebook в пятницу, 8 ноября.

По его словам, его ударили сзади по голове, затем брызнули в глаза из газового баллончика, а после сбежали. Ему не удалось догнать нападающих.

"Зафиксировано все в процессуальном порядке, преступников, как и заказчиков, будут искать", - написал юрист.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Во время первого этапа аттестации отсеялась треть прокуроров. В письменном экзамене приняли участие 1088 прокуроров, 197 из них тест провалили, а 177 не явились. Уже 6 ноября состоялся второй этап аттестации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net