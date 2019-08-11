Борис Колесников вместе с юными украинскими моряками посетил престижный форум в Нидерландах

Юные моряки на четыре дня погрузились в профессиональную атмосферу, ознакомились с передовым международным опытом и достижениями лучших в мире специалистов. Ребята побывали в порту Роттердама – крупнейшей портовой инфраструктуре, посетили терминалы, промышленную зону, районы Эемхавен, Ботлек, Европорт; осмотрели уникальные насыпные территории Maasvlakte и Maasvlakte-2 с автоматизированными терминалами.

Также вместе с Президентом Фонда Борисом Колесниковым студенты побывали на отраслевой выставке Europort 2019, которая в этом году посвящена специализированным судам и интеллектуальным решениям для морского сектора. На Europort 2019 представлены все морские отрасли: морское судоходство, специальные предложения, внутреннее судоходство, дноуглубительные работы, рыболовные суда, рабочие катера, морские суда, круизы, паромы и мегаяхты. Более 1 100 экспонентов из 45 стран делились своим опытом и предложениями с посетителями форума. Впервые среди 30 000 гостей выставки была группа украинских студентов.

"Победители "Морского дела" – профессионалы нового поколения, которым предстоит преобразовать морскую и речную отрасль в Украине. В Роттердаме они увидели, к чему нужно стремиться, определили цели и задачи. Инвестировать в молодых специалистов не просто важно, а сверхважно. Над этим сейчас работает весь мир. Все бьются за молодежь, кроме нашей страны, к сожалению. Я считаю, что наш проект – малая толика того, что можно сделать для нашей молодежи. Даже по итогам этого конкурса у ребят есть масса предложений от экспедиторских компаний, судоремонтных заводов. В Нидерландах наши студенты стали частью платформы для обмена знаниями и получили доступ к развитию морской карьеры. Уверен, победители "Морского дела" с легкостью найдут себе работу, будем болеть за то, чтобы они остались в нашей стране", – подчеркивает Борис Колесников.

Для украинских студентов организовали экскурсии по Амстердаму и Роттердаму. Ребята осмотрели основные достопримечательности Амстердама: здания площади Дам и памятники Средневековья. Роттердам предстал перед моряками в великолепии футуристической архитектуры. Победители проекта "Морское дело" увидели удивительные "кубические" дома, Белый дом, мост Эразма, Старую гавань.

"Сказать, что мне понравилась поездка, – это ничего не сказать. Впечатлений столько, что понадобится время, чтобы все обдумать, упорядочить, сделать выводы. За несколько дней мы получили более глубокое понимание будущей профессии, увидели, как работают профессионалы – лучшие в мире. Основной акцент выставки Europort сделан на специальные суда и умные решения. В рамках форума проводилась масса конференций и мероприятий, на которых специалисты из Нидерландов делились без преувеличения передовым опытом в сфере морского и внутреннего судоходства, рыболовных судов, рабочих катеров, круизных яхт и паромов. А настоящий мастер-класс мы увидели в порту Роттердама с автоматизированными терминалами. Наша задача – переосмыслить и найти способ применить все, что мы узнали, в будущей работе", – рассказал Александр Жеребецкий, студент Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова (г. Николаев).

Напомним, Фонд Бориса Колесникова больше десяти лет проводит образовательные проекты для молодежи. В настоящее время на сайте Фонда можно подать заявку на участие в конкурсе "Авиатор 2020", победители которого получат возможность посетить выставку Фарнборо в Великобритании.

Источник: korrespondent.net