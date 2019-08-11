Стали известны подробности гибели военного на Донбассе

В четверг, 7 ноября, в результате обстрелов сепаратистов на Донбассе погиб боец инженерного отделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко 23-летний Герман Бродников. Об этом говорится в сообщении на странице подразделения в Facebook.

Отмечается, что Бродников вместе с другими военными выполнял задачу по обеспечению лесом-кругляком своего подразделения для инженерного оборудования позиций. Во время выгрузки древесины враг произвел два запуска противотанковой управляемой ракеты.

"Одна ракета попала точно в машину УРАЛ, возле которой и работали защитники. К большому сожалению, на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 года. В ряды 92 ОМБр парень пришел в 2016 году", – говорится в сообщении.

Еще трое армейцев получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из них в тяжелом состоянии.

Напомним, за сутки 7 ноября враг 20 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один военнослужащий и еще четыре получили ранения.

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Источник: korrespondent.net