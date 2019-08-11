Зеленский открыл экономический форум в Киеве

Киевский международный экономический форум 2019 (КМЕФ) уже шестой год подряд является главным бизнес-событием, посвященным актуальным для экономического развития страны вопросам. Мероприятие проходит на самом высоком уровне с участием представителей украинского правительства и парламентариев, известных экономистов, бизнесменов и ведущих экспертов. Также ожидается участие особого гостя, миллиардера из списка Forbes, имя которого узнают на открытии Форума.
Стоит отметить, что накануне в Харьков приехал один из самых богатых людей мира, основатель AliExpress Джек Ма.
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Источник: korrespondent.net
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