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08. 11. 2019

Зеленский открыл экономический форум в Киеве

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, выступил с речью на Киевском международном экономическом форуме.
 
 
В частности, он назвал необходимые для развития Украины факторы:  равные правила игры для всех, очистка судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация, реформа образования, жизненно важные для экономики законы. 
 
"Люди - наш самый большой капитал. Это то, чем мы гордимся и дает нам конкурентное преимущество. Ведь современное глобальная экономика фактически является экономикой талантов", - сказал президент.
 
Он призвал инвестировать в украинскую молодежь, стартапы, малый и средний бизнес. "И помните: сегодня Украина - это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом в центре Европы", - добавил Зеленский.
 

Киевский международный экономический форум 2019 (КМЕФ) уже шестой год подряд является главным бизнес-событием, посвященным актуальным для экономического развития страны вопросам. Мероприятие проходит на самом высоком уровне с участием представителей украинского правительства и парламентариев, известных экономистов, бизнесменов и ведущих экспертов. Также ожидается участие особого гостя, миллиардера из списка Forbes, имя которого узнают на открытии Форума.

Стоит отметить, что накануне в Харьков приехал один из самых богатых людей мира, основатель AliExpress Джек Ма.

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Источник: korrespondent.net
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