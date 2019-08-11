Bellingcat рассекретил новое имя главаря сепаратистов Безлера

Международная независимая следственная группа Bellingcat опубликовала вымышленные фамилии Игоря Безлера и Олега Иванникова, которые указаны в выданных им в России паспортах. Детали обнародованы на сайте Bellingcat в материале Как Россия выдает поддельные паспорта своим оперативникам в Украине в пятницу, 8 ноября.

Отмечается, что серии паспортов ГРУ-шников имеют последовательную нумерацию.

"Безлер - лишь один из многих российских оперативных работников, которым российские спецслужбы передавали поддельные паспорта во время работы в Украине. Используя слитые российские базы данных, лишь по нескольким основным биографическим деталям возможно раскрыть личность оперативника, как это наблюдается с другим представителем ГРУ - Олегом Иваниковым ("Андрей Лаптев")", - говорится в материале.

Как выяснили расследователи Bellingcat, Безлеру был выдан внутренний российский паспорт под фамилией Береговой, со всеми данными (дата рождения, имя/отчество) такими же, как и у настоящего человека, который живет в Симферополе.

"Безлер/Береговой использовал этот паспорт для путешествий по России и Украине, как это было выявлено в онлайн-базах данных, что есть в свободном доступе, и которые показывают активность российских авиаперелетов в 2014 году", - сообщают расследователи.

Они предоставляют алгоритм расшифровки серий российских паспортов (место и год выдачи, серийный номер) и доказывают, что паспорт "Берегового" (номер 4513078492) выдал московский офис, форма паспорта была напечатана в 2013 году, а сам паспорт был выдан или в 2013, или в 2014 году.

Паспорт "Лаптева" имеет номер 4513078464 и отличается от паспорта "Берегового" только двумя последними цифрами. О подделке паспортов также свидетельствует и тот факт, что в базе данных налогоплательщиков РФ нет идентификационных номеров лиц с такими паспортами.

В Bellingcat также указывают, что ранее подобным образом было обнаружено, что ГРУ выдавало паспорта бойцам частной военной компании Вагнер. Документы были выданы в том же "паспортном районе", а последние цифры серии паспортов были построчно достаточно близки друг к другу, что свидетельствует о том, что они были подделаны в одно и то же время.

Игоря Безлера обвиняют в умышленном убийстве активистов Игоря Дякивского, Юрия Поправка, Владимира Рыбака, он находится в розыске, объявленном ГПУ. Офицер ГРУ Олег Иванников подозревается в причастности к сбитию самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Как сообщал Корреспондент.net, Безлер руководил горловскими сепаратистами с весны по осень 2014 года. 1 ноября бывший "главнокомандующий" ДНР Игорь Стрелков сообщил об отставке Безлера.

В то же время "замминистра обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявил, что Безлер не ушел отставку, а уехал в командировку и вскоре вернется. Место Безлера в Горловке занял сепаратист с позывным Боцман.

В МВД предполагают, что Безлер находится в Ленинградской области

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Источник: korrespondent.net