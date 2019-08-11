В Черкассах мужчина взял в заложницы женщину и требовал выкуп

В Черкассах полицейские задержали злоумышленника, который насильно удерживал женщину и требовал за ее свободу выкуп. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

"В полицию обратился мужчина и сообщил, что его жену насильно удерживают в одной из квартир Черкасс. За ее свободу неизвестный требует денежные средства в сумме 1000 долларов и автомобиль. Злоумышленник определил местом обмена парковку возле одного из местных торговых центров. Следуя на обусловленое для обмена место, мужчина сообщил о происшествии в полицию", – говорится в сообщении.

Правоохранители срочно отправились по указанному адресу и задержали злоумышленника у торгового центра, где он как раз пытался сесть в автомобиль потерпевшего.

Также было установлено местонахождение женщины. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу. Как выяснили следователи, злоумышленник был знаком с потерпевшей. Пригласил ее к себе в гости. В квартире напал на женщину, где и завладел ее золотыми украшениями и деньгами.

По данному факту возбуждено ряд уголовных производств по статьям о незаконном лишении свободы или похищение человека, вымогательстве и разбое (ст.146, ст.189, ст.187 УК Украины). Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

Ранее в Одессе полиция задержала мужчину, который силой удерживал в квартире двух женщин и требовал за их освобождение три тысячи долларов. Он угрожал заложницам ножом и телескопической палкой.

Также сообщалось, что в Николаевской области вор взял заложницу и ранил копа. Ранее судимый мужчина совершил квартирную кражу в соседнем с собственным доме. Он намеревался выпрыгнуть вместе с заложницей с балкона.

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Источник: korrespondent.net