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08. 11. 2019

Госбюджет США пополнился на $7,1 млрд от введения пошлин на товары из Китая

В сентябре 2019 года бюджет США получил рекордную прибыль в $7,1 миллиардов от пошлин на продукцию из Китая. Об этом сообщает Fox News в пятницу, 8 ноября.

"Новые данные показывают, что правительство США получило рекордные 7,1 млрд долларов от введения пошлин в сентябре", - сказано в сообщении.

Прибыль от введения пошлин на товары, такие как электроника и одежда, выросла на 59% по сравнению с прошлым годом и увеличилась на 600 млн долларов по сравнению с августом этого года.

Увеличение доходов бюджета стало следствием того, что США с сентября начали вводить новые 15-процентные пошлины на китайскую продукцию. Ранее США установили пошлины на более 360 млрд долларов китайской продукции.

В Министерстве торговли КНР сегодня сообщили, что два государства договорились об отмене таможенных ставок в качестве первого шага к новому торговому соглашению.

"Согласно соглашению между Китаем и США, обе стороны должны одновременно отменить действующие дополнительные пошлины в одинаковой пропорции", - заявил представитель Министерства торговли КНР Гао Фенг.

Напомним, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительной первой фазе" сделки по урегулированию споров в торговле.

Представитель КНР отметил, что США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение. Позже стало известно, что США и Китай договорились о снижении пошлин.

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Источник: korrespondent.net
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