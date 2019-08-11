Дубилет попросил предоставить госохрану

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 8 ноября.

"Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану", – написал Дубилет и добавил, что "сейчас вокруг меня вдруг образовалось две зоны напряжения".

Одна из этих зон связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд гривен в год, отметил Дубилет.

"Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас проводим перезагрузку власти по всем госорганам, предприятиям и учреждениям. Почему-то, некоторые стороны полагают, что у меня или моих коллег может быть влияние на конкурсную комиссию", – пояснил министр.

"Эх, еще недавно я ездил исключительно на Uber, а тут такое. Но я надеюсь, что это явление временное", – посетовал Дубилет.

Накануне Дмитрий Дубилет объявил о массовых сокращениях в Государственной службе статистики – будут уволены 1770 человек. Он объяснил это стремлением "перезапустить экономику Украины".

Ранее Дмитрий Дубилет сообщил, что в Украине запустили проект по детенизации рынков сигарет и алкоголя. Он подчеркнул, что сейчас до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net