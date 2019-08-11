В ночь на пятницу в городе Ровно на улице Коновальца злоумышленник поджег автомобиль марки Lexus и по неосторожности получил ожоги. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 8 ноября.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что транспортное средство принадлежит 32-летнему ровенчанину и был припаркован во дворе многоэтажки по месту жительства. Огонь почти полностью уничтожил автомобиль.

Вскоре в полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине неподалеку от места происшествия. Экипаж патрульных на улице Степной задержал мужчину, который мог быть причастен к поджогу. У него сгорела часть брюк и была обожжена нога. Злоумышленником оказался 33-летний житель Ровно.

"Его госпитализировали в больницу, где диагностировали ожог обеих рук, левой ноги 1, 2 степени, 10% поверхности тела. Кроме того, по внешним признакам, он находился в состоянии опьянения", – говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога (ч.2 ст.194 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Ровно мужчина поджег Lexus и сам загорелся

Напомним, в Одесской области неизвестный мужчина поджег автомобиль чиновника таможенного поста Черноморский.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net