Начало разведения в Петровском отложили

Сообщается, что Трехсторонняя контактная группа с участием представителей "ДНР" и "ЛНР" согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники в Петровском.
"Разведение сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени", - говорится в заявлении.
Ранее ожидалось, что отвод войск в Петровском начнется 4 ноября.
Напомним, в прошлый вторник начался отвод в Золотом, несмотря на заявления об обстрелах.
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Источник: korrespondent.net
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