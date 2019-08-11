Начало разведения в Петровском отложили

Разведение сил и средств в районе Петровского Донецкой области переносится 9 ноября, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Ранее в штабе Операции Объединенных сил заявили о готовности начать разведение в пятницу, 8 ноября, в 12:00, но в самопровозглашенной "ДНР" выступили за начало процесса 9 ноября.

Сообщается, что Трехсторонняя контактная группа с участием представителей "ДНР" и "ЛНР" согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники в Петровском.

"Разведение сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени", - говорится в заявлении.