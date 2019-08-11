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08. 11. 2019

Начало разведения в Петровском отложили

Разведение сил и средств в районе Петровского Донецкой области переносится 9 ноября, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
 
Ранее в штабе Операции Объединенных сил заявили о готовности начать разведение в пятницу, 8 ноября, в 12:00, но в самопровозглашенной "ДНР" выступили за начало процесса 9 ноября.

Сообщается, что Трехсторонняя контактная группа с участием представителей "ДНР" и "ЛНР" согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники в Петровском.

"Разведение сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени", - говорится в заявлении.

Ранее ожидалось, что отвод войск в Петровском начнется 4 ноября.

Напомним, в прошлый вторник начался отвод в Золотом, несмотря на заявления об обстрелах.

 

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Источник: korrespondent.net
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