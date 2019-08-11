Ребенок застрял в стиральной машине: его доставали спасатели

В Мерефе Харьковской области ребенок застрял в барабане стиральной машины и не мог выбраться. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в пятницу, 8 ноября.
Чрезвычайное происшествие произошло накануне. На место прибыли спасатели.
"Прежде всего, они успокоили напуганного мальчика и его маму и немедленно приступили к операции по спасению. Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей, ребенок был осторожно изъят из стиральной машины", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали родителей внимательно следить за детьми, чтобы они не делали "квесты" из стиральной машины.
Напомним, что ранее мальчик собрал в Сети миллион лайков ради собаки. Родители не хотели покупать мальчику из Кропивницкого домашнего питомца и придумали условие.
Также сообщалось, что в Скадовске ребенок застрял в рекламной конструкции. Во время прогулки по городу мальчик фотографировался с рекламным персонажем и застрял.
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Источник: korrespondent.net
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