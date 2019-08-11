Лента RSS
Подписаться на ленту
08 ноября 2019, пятница, 13:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
08. 11. 2019

Ребенок застрял в стиральной машине: его доставали спасатели

В Мерефе Харьковской области ребенок застрял в барабане стиральной машины и не мог выбраться. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в пятницу, 8 ноября.

Чрезвычайное происшествие произошло накануне. На место прибыли спасатели.

"Прежде всего, они успокоили напуганного мальчика и его маму и немедленно приступили к операции по спасению. Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей, ребенок был осторожно изъят из стиральной машины", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали родителей внимательно следить за детьми, чтобы они не делали "квесты" из стиральной машины.

 
 

Напомним, что ранее мальчик собрал в Сети миллион лайков ради собаки. Родители не хотели покупать мальчику из Кропивницкого домашнего питомца и придумали условие.

Также сообщалось, что в Скадовске ребенок застрял в рекламной конструкции. Во время прогулки по городу мальчик фотографировался с рекламным персонажем и застрял.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.