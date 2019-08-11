Богатейший человек Китая оценил потенциал Украины

Богатейший человек Азии и Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма в пятницу, 8 ноября, выступил на Киевском экономическом форуме, заявив о большом потенциале Украины для развития.

"Такая чудесная комбинация, как эта, не может не работать", – заявил он, отметив среди достоинств Украины плодородную землю, открытых и готовых к изменениям людей, красивых женщин, богатую историю.



По мнению Джека Ма, Украине следует усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом и электронные платежи для развития электронной торговли. "И к тому же предпринимательство. Если эти четыре составляющие будут готовы, у Украины появятся огромный потенциал в интернете", – считает миллиардер.



Основатель Alibaba также отметил, что немного в мире стран, где президенту чуть больше 40, премьеру 30 с чем-то, а отдельным министрам 28, и это позитивно.

Отвечая на вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском, он сказал: "Дайте ему шанс. Он буквально несколько месяцев занимает эту должность, насколько я слышал".

В ответ на вопрос из зала о плохих отношениях между Украиной и Китаем, Ма отметил, что ему нравится здешняя культура и люди. Также он добавил: "Я поговорю со своими бизнес-партнерами в Китае по поводу Украины".

Он также призвал исправить ситуацию, когда товары по AliExpress идут в Украину четыре-семь дней "как в прошлом столетии".



Напомним, в сентябре Джек Ма ушел в отставку с поста главы совета директоров Alibaba Group. По оценке Forbes, в 2019 году бизнесмен является самым богатым человеком Китая с состоянием в 38,2 млрд долларов.

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Источник: korrespondent.net