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08. 11. 2019

Зеленский уволил заместителей Баканова

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Службы Владислава Бухарева, назначив на эту должность Дмитрия Нескоромного. Об этом говорится в указе главы государства от 8 ноября.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ", - говорится в документе.

Нескоромный стал заместителем председателя СБУ 1 июля. Теперь он пошел на повышение. Зеленский освободил Владислава Бухарева от должности главы Службы внешней разведки и поставил его первым заместителем Ивана Баканова 12 сентября. Указа о его дальнейшей судьбе пока нет.

Кроме этого Зеленский уволил еще двух заместителей Баканова: Анатолия Дублика и Вадима Пояркова. В свою очередь на должность заместителя председателя СБУ назначен Владимир Горбенко.

Накануне Зеленский назначил глав СБУ в шести областях. Также Зеленский назначил главу СБУ Крыма.

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Источник: korrespondent.net
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