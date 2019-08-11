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08. 11. 2019

Япония передала Украине медицинское оборудование

Правительство Японии передало украинским больницам партию диагностического оборудования для оказания помощи пациентам и высокоточных исследований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Как сообщается, оборудование передадут в отделения экстренной медицинской помощи больниц Ивано-Франковска, Житомира, Черкасс, Смелы, Ровного, Запорожья.

"Скоро эти заведения станут частью сети многопрофильных больниц интенсивного лечения, которые имеют мощную материально-техническую базу, работают в круглосуточном режиме. Также медицинские работники этих больниц прошли практические курсы по работе с пациентами в неотложных состояниях", - говорится в сообщении.

В Минздраве также сообщили, что сэкономили на этом 450 тысяч долларов.

"Это позволит приобрести дополнительные пациентские мониторы и портативные УЗИ аппараты для больниц Винницы, Днепра, Калуша, Балты, Каменца-Подольского и Львова", - говорится в сообщении.

Общая сумма гранта на медицинское оборудование от Японии составляет свыше 112 млн. гривен. Предварительная его поставка происходила в 2017 - 2018 годах.

Напомним, ООН отправила медицинское оборудование на Донбасс. Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовал один грузовой автомобиль.

США направили в Украину оборудование для четырех медучреждений

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Источник: korrespondent.net
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