Патриарх Александрийский и всей Африки признал ПЦУ

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время Божественной литургии в храме в столице Египта поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины. Об этом сообщил в Facebook представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), а также греческие православные издания Orthodoxia и Romfea.
"Достоверность подтверждена из двух информированных источников. Позже ожидается официальное сообщение", - сообщил он.
Таким образом Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии ПЦУ. Как известно, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место.
Таким образом, официально ПЦУ признали Константинопольская, Элладская и Александрийская церкви.
Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.
В тот же день в РПЦ заявили о подрыве единства православия из-за "украинского раскола".
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Источник: korrespondent.net
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