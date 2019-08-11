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08. 11. 2019

Патриарх Александрийский и всей Африки признал ПЦУ

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время Божественной литургии в храме в столице Египта поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины. Об этом сообщил в Facebook представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), а также греческие православные издания Orthodoxia и Romfea.

"Достоверность подтверждена из двух информированных источников. Позже ожидается официальное сообщение", - сообщил он.

Таким образом Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии ПЦУ. Как известно, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место.

Таким образом, официально ПЦУ признали Константинопольская, Элладская и Александрийская церкви.

Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

В тот же день в РПЦ заявили о подрыве единства православия из-за "украинского раскола".

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Источник: korrespondent.net
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