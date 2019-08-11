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08. 11. 2019

Cуд не разрешил переименование улицы в честь Гандзюк

Пятый апелляционный административный суд подтвердил решение суда предыдущей инстанции о признании противоправным решения о переименовании улицы Лютеранской в Херсоне в улицу Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу суда в пятницу, 8 ноября.

"Судом объявлено вступительную и резолютивную части постановления, вступившего в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения", – говорится в сообщении.

В суде рассмотрение дела назвали таким, которое "вызвало общественный резонанс среди общественности".

Напомним, 10 мая Херсонский окружной административный суд отменил решение горсовета Херсона о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк. Тогда горсовет и мэр города Владимир Николаенко подали апелляционную жалобу.

Как сообщалось, 22 февраля херсонские депутаты решили переименовать улицу Лютеранскую в улицу имени активистки Екатерины Гандзюк. При этом мэра Владимира Николаенко облили водой.

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Источник: korrespondent.net
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