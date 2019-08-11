Турция начала военную операцию на границе с Ираком

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в пятницу, 8 ноября, объявил о начале крупной антитеррористической операции на границе с Ираком, сообщает агентство Анадолу.

Целью операции заявляется нейтрализация террористов, действующих на севере Ирака на границе с Турцией. В ней задействованы 2625 военнослужащих и 179 групп спецназа.

По данным МВД, за последние четыре месяца в северном Ираке нейтрализованы более 400 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической в Турции, ЕС и США.

Издание отмечает, что турецкие власти часто используют слово "нейтрализация", подразумевая, что террористы взяты в плен или уничтожены.

Службы безопасности Турции регулярно проводят антитеррористические операции на востоке и юго-востоке страны.

Как отмечает агентство, отряды РПК на протяжении более 30 лет вели борьбу против Турции, жертвами стали не менее 40 тысяч человек.

Напомним, с 9 по 22 октября Турция провела военную операцию против курдов на севере Сирии.

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Источник: korrespondent.net