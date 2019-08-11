Политические убийства. Как это происходит в мире

Цинизм постправды, новые информационные возможности, высочайшая скорость распространения новостей превратили даже убийства обычных граждан в громкие поводы для политических кампаний, пишет Евгений Магда в №21 Журнала Корреспондент. Вместе с тем политики стали куда чувствительнее к запросам общества на безопасность, справедливость и честное судопроизводство

Убийство как решение политической проблемы или способ достижения политической цели практиковалось, к сожалению, с момента возникновения государства как такового. Но с момента превращения информации в фактор влияния на государственную политику трагическая гибель известного лица стала играть роль катализатора проблем как внутри государства, так и за его пределами. Убийства и трагические смерти государственных деятелей автоматически воспринимаются с политическим подтекстом, а поиск ответа на вопрос «Кому выгодно?» становится смыслом жизни для когорты расследователей и предметом домыслов обывателей.

Более того, сейчас в эпоху постправды, соцсетей и новых информационных технологий политическое эхо громкого убийства нередко оказывается значительно более сильным фактором, чем устранение человека как такового. В украинской истории есть совсем свежие случаи, есть много случаев более давних — самое громкое по последствиям, конечно, дело Георгия Гонгадзе. Перед ним Украину сотрясли два громких убийства видных политиков — Вадима Гетмана и Вячеслава Черновола. По поводу Черновола, погибшего, по официальной версии, в ДТП, «убийство» — не фигура речи. Это наиболее часто называемая версия.

Как видим, если раньше общество содрогалось от гибели государственных деятелей, то теперь, когда средством массовой информации стали страницы в соцсетях, реальное сотрясение могут вызвать и гибель общественного активиста, и случайная смерть ребенка. Цена жизни рядового гражданина стала выше? Судя по оперативности и последствиям расследований — вряд ли. Хорошая новость — шансы на восстановление справедливости несколько повысились. Плохая — ради запуска политических катаклизмов могут атаковать даже людей, к политике абсолютно непричастных.

В общем, наступают сложные времена. Вторая хорошая новость состоит в том, что знание истории помогает лучше ориентироваться в настоящем. Потому что со времен убийства Цезаря ничего принципиально нового не придумали, кроме инструментов распространения информации.

КЕННЕДИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Джон Фитцджеральд Кеннеди — не первый американский президент, ставший жертвой убийцы, но его смерть в Далласе (штат Техас) обросла массой конспирологических версий. Обладатель неотразимой улыбки, ветеран Второй мировой войны, представитель влиятельного политического клана возглавил Америку в 1960 году во многом благодаря удачно проведенным теледебатам с конкурентом Ричардом Никсоном.

Кеннеди называли «золотым мальчиком» американской политики, но это скорее стереотип: за свою неполную президентскую каденцию он успел продемонстрировать разнообразные качества, необходимые лидеру западного мира. Возведение Берлинской стены, после которого Кеннеди выступил с речью в Западном Берлине, и Карибский кризис стали серьезными испытаниями для политика, которые он прошел с честью.

22 ноября 1963 года в Далласе Кеннеди был убит на глазах у своей супруги Жаклин, вице-президента Линдона Джонсона и многочисленных свидетелей, а также под объективами телекамер. Собственно, именно лавинообразное тиражирование этого события на телеканалах США и всего мира стало причиной его тектонических последствий. Впервые в истории люди увидели громкое политическое убийство, что называется, в прямом эфире.

Убийцей назвали Ли Харви Освальда, человека с мятущимся характером, в биографии которого нашлась строчка о временной миграции в СССР и проживание в Минске. Освальд был застрелен Джеком Руби через два дня после убийства Кеннеди, и эта смерть добавила пищи для размышлений любителям конспирологии. Свою лепту в этот процесс внесли и связь Кеннеди с Мэрилин Монро, и оперативная инаугурация Джонсона, прошедшая на борту президентского самолета.

Широко известным выводам «комиссии Уоррена», пришедшей к выводу, что убийцей Кеннеди был Освальд, не доверяют добрых две трети современных американцев. В 1968 году жертвой террориста стал родной брат Джона, Роберт Кеннеди. В начале 80-х жертвой неудавшегося покушения оказался Рональд Рейган. В современном американском политикуме продолжается дискуссия о целесообразности Второй поправки к Конституции США, гарантирующей гражданам страны право на приобретение и хранение оружия. Обычно она активизируется после убийств с применением автоматического огнестрельного оружия. Что касается политики, то за океаном сегодня отдают предпочтение информационным ударам по оппонентам и попыткам импичмента президента.

МЕСТЬ ДЛЯ ПРЕМЬЕРА, ИЛИ ПРИВЕТ СОЮЗНИКУ

Индира Ганди — единственная женщина, возглавлявшая Индию в качестве премьера, сделала масштабную политическую карьеру после провозглашения независимости Индии. Дочь первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру ошибочно часто считают родственницей основателя страны Махатмы Ганди. Дважды занимала пост премьер-министра, создала мощную политическую силу Индийский национальный конгресс, была одним из признанных лидеров Движения неприсоединения, бывшего заметным фактором международной политики во время биполярного противостояния США и СССР. Впрочем, это не мешало индийскому премьеру успешно проводить переговоры и в Москве, и в Вашингтоне.

За несколько месяцев до смерти Индиры Ганди правительственные силы выбили сикхов из их главной святыни — Золотого храма в Амритсаре, при этом несколько сотен человек погибло. К сожалению, месть не заставила себя ждать: 31 октября 1984 года Ганди была в упор расстреляна двумя собственными телохранителями-сикхами. На этом трагические события в семье Ганди не закончились: ставший премьером после смерти матери Раджив Ганди погиб в 1991 году на Шри-Ланке в результате покушения смертницы из организации Тигры освобождения Тамил-Илама. Статусы ядерного государства и обладательницы 1 млрд жителей Индия получила уже в XXI веке, в котором она продолжает бороться за влияние во всем мире.

Является ли мотивом убийства Индиры Ганди именно месть — все еще вопрос открытый. Нужно вспомнить, что такое был 1984 год в противостоянии двух мировых сверхдержав. И вспомнить о роли Индии как лидера движения неприсоединения, которое весьма тепло дышало к Москве. Это был период, когда СССР шел ва-банк и в своей международной экспансии, и в гонке вооружений.

ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА ШВЕЦИИ

Убийство в последний день февраля 1986 года премьер-министра Улофа Пальме остается нераскрытым до сих пор, хотя за эти годы ответственность на себя пытались взять больше сотни энтузиастов. Популярный лидер шведских социал-демократов начал продвижение во власть еще в студенческие времена и сумел последовательно подняться по заметным ступенькам иерархии без особых скандалов и потрясений. Впрочем, нельзя сказать, что шведский премьер был всеобщим любимцем — врагов у него тоже хватало.

Одним из приоритетов работы как во главе правительства, так и во время пребывания в оппозиции для Пальме оставалось наращивание внешнеполитической субъектности Швеции. Интересно, что он не приветствовал активного участия в этом процессе представителей тамошнего военно-промышленного комплекса, что нравилось далеко не всем. Пальме выступал за создание безъядерной зоны в Северной Европе и максимальное расширение безъядерного статуса в Старом Свете.

Загадочная смерть политика, пренебрегавшего охраной, случилась на фоне потепления отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами, что не исключает причастности спецслужб противоборствующих лагерей к устранению популярного политика. О силе влияния Пальме говорит тот факт, что сегодняшняя Швеция во многом продолжает использовать его наработки во внешней политике, хотя внешнеполитические реалии заставили нейтральное государство присмотреться поближе к НАТО.

РАССТРЕЛЯННАЯ ВЛАСТЬ

Южный Кавказ после распада Советского Союза стал ареной кровопролитных столкновений с привкусом гражданской войны, активно подогреваемой извне. Но самое громкое политическое преступление в регионе, да и, пожалуй, на всем постсоветском пространстве случилось уже в конце 90-х, когда конфликт в Карабахе затих, более того, Азербайджан и Армения готовились к обмену территориями. Дело шло к урегулированию десятилетнего горячего конфликта. Но нет.

В конце рабочего дня 27 октября 1999 года в Национальное собрание Армении ворвалась группа вооруженных людей. Момент был выбран удачно: члены правительства отвечали на вопросы парламентариев. Премьер-министр Вазген Саркисян, спикер Карен Демирчян и двое его заместителей, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян и еще несколько парламентариев были расстреляны из автоматического оружия. Нападавшими командовал Наири Унанян, принимавший участие в национально-демократическом движении времен перестройки. Утром следующего дня террористы сдались властям, были осуждены. Унанян жив и сегодня, отбывая пожизненное заключение.

В Армении многие считают, что основным бенефициаром расстрела в стенах Национального собрания стал тогдашний президент страны Роберт Кочарян. Он не только остался в живых, но и избавился от мощных политических конкурентов. Кочарян и его преемник Серж Саргсян представляют «карабахцев» — группу влиятельных политиков из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, ставших активно и непосредственно влиять на политику Армении. После этого удивительным образом «рассосался» процесс урегулирования по Нагорному Карабаху с обменом территориями. Обмена территориями не произошло. Более того, 2-4 апреля 2016 года произошли крупномасштабные вооруженные столкновения, при этом использовались танки, артиллерия и авиация.

Доминирование «карабахцев» сумел весной 2018 года прервать Никол Пашинян, и при нынешнем премьере Армении у правоохранителей снова возникли вопросы к экс-президенту Кочаряну.

ПРОКЛЯТИЕ СМОЛЕНСКА

10 апреля 2010 года под Смоленском произошла трагедия, изменившая новейшую историю Польши. В авиакатастрофе погибли президент Лех Качиньский с супругой, глава правления Национального банка Польши, командующие всеми родами войск Войска Польского, два десятка парламентариев, группа священников и общественных деятелей. Жертвами авиакатастрофы стали 96 человек. Брат-близнец тогдашнего президента, а сегодня самый влиятельный политик Польши Ярослав Качиньский отменил полет, чтобы остаться у постели тяжело больной матери. Премьеру Дональду Туску его политические оппоненты из Права и справедливости так и не простили присутствия на последовавших траурных мероприятиях совместно с Владимиром Путиным.

Корреспондент Трагедия под Смоленском

Чтобы лучше понять значение этой трагедии, нужно понимать отношение поляков к умершим. День всех святых (1 ноября) традиционно является временем паломничества к могилам ушедших родных и близких. Не стоит удивляться, что с 2010 года польское общество раз за разом охватывают конспирологические версии. Масла в огонь подливает и Россия, отказывающаяся передать польской стороне обломки Ту-154, потерпевшего катастрофу в Смоленске. Польские эксперты, проводившие экспертизу останков погибших, по косвенным признакам определили, что причиной катастрофы стал взрыв, а не ошибка пилотов во время приземления и последовавшее вследствие нее столкновение с землей.

Ярослав Качиньский продолжает быть серым кардиналом польской политики, ведомая им партия Право и справедливость остается правящей в Польше уже второй парламентский созыв подряд. Отношения Варшавы с Москвой весьма прохладны, что не помешало прохождению в новый состав Сейма ратующей за их потепление Конфедерации. Думаю, что Польша еще долго будет находиться в плену разнообразных версий о причинах трагической смерти цвета нации, самой масштабной в мировой истории.

НЕ ТОЛЬКО ПОЛИТИКИ

Развитие информационного общества изменило отношение к смертям журналистов, рассказывавших о подноготной политиков. Дело Гонгадзе стало настоящим проклятием для украинских политиков, хотя Леонид Кучма, которого подозревают в причастности к нему, отработал две президентские каденции и сегодня продолжает работать в ТКГ в Минске. Трагическая гибель Павла Шеремета (стр. 34) отразилась на популярности Петра Порошенко и всей властной команды в целом. Из-за убийства журналиста Яна Куцяка (первый случай убийства журналиста в истории Словакии) премьер Словакии Роберт Фицо был вынужден уйти в отставку.

ЭПИЛОГ КАК ПРОЛОГ

Владимиру Зеленскому и его администрации достались в наследство от предшественника три задачи — довести до окончательного завершения три громких дела (Шеремета, Шаповала и Гандзюк). Четвертое громкое дело — о гибели ребенка на Киевщине, как предполагается, от рук действующих полицейских, — появилось буквально в первые дни каденции нового Президента. Несомненно, все они будут поводом и для обоснованных вопросов со стороны общества, и для политических кампаний со стороны оппонентов. Дивный новый мир.

Источник: korrespondent.net