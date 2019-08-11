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08. 11. 2019

На Буковине обнаружили в продаже токсичные игрушки

На рынках Черновицкой области обнаружены детские игрушки, в которых содержание свинца превысило допустимую норму в 100 раз. Об этом накануне сообщило региональное управление Госпродпотребслужбы.

Указано, что для установления безопасности игрушек образцы продукции были отобраны и направлены в лабораторию ГП Укрметртестстандарт для проведения экспертизы

"По результатам испытаний согласно полученным протоколам было установлено, что образцы продукции не соответствуют требованиям Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании... По содержанию свинца превышены допустимые показатели (более 100000 мг/кг, а согласно требованиям нормативных документов, содержание свинца не должно превышать 1000 мг/кг)", – говорится в сообщении.

Специалисты пришли к выводу, что эти игрушки представляют высокий уровень угрозы. Большинство из них произведены в Китае, но одна была и украинского производства.

"По результатам проведенных проверок субъектам хозяйствования запретили поставлять продукцию на потребительский рынок", – заявили  в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в августе в Запорожской области не допустили в продажу арбузы, в которых содержание нитратов был почти в четыре раза выше допустимой нормы.

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Источник: korrespondent.net
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