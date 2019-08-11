Украина обратилась к Европарламенту из-за СП-2

Украина обратилась к Европарламенту с призывом остановить попытки Германии вывести Северный поток-2 из-под действия газовой директивы Евросоюза. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщил в Twitter посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

По его словам, намерение Германии исключить российский трубопровод из газовой директивы является нарушением законодательства ЕС, а также это поощряет Россию нарушать обязательства.

"Призвал защитить верховенство права, энергетическую безопасность Европы и остановить Северный поток-2. Намерение исключить Северный поток-2 из 3-го энергетического пакета нарушает законодательство ЕС, солидарность и поощряет Россию отвергать правила, заниматься шантажом и нарушать обязательства", - подчеркнул посол.

Накануне стало известно, что Германия стремилась помочь Северному потоку-2 обойти газовую директиву ЕС, приняв соответствующие поправки в государственное законодательство, но затем Бундестаг провалил голосование за поправки.

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Источник: korrespondent.net