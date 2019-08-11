Будущая глава Еврокомиссии поручила комиссару от Венгрии задания по Украине

Будущая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перечислили кандидату в еврокомиссары от Венгрии задачи по отношениям с Украиной. Об этом она написала в письме Оливеру Варгейи, который в случае утверждения Европарламентом должен занять пост еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения, передает Европейская правда в пятницу, 8 ноября.

Фон дер Ляйен поручила Варгейи в пределах его полномочий, в том числе, поддерживать украинские реформы.

"Вы должны в полной мере использовать специальную Группу поддержки для Украины для поддержки реформ и продвижения твердой приверженности Европейского Союза территориальной целостности страны", - отметила она в письме.

Он также должен ускорить реализацию Соглашения об ассоциации и ЗСТ с Украиной и при необходимости углублять отраслевое сотрудничество.

Фон дер Ляйен также определила предложить новый набор долгосрочных политических целей для сотрудничества со странами Восточного партнерства, к которому принадлежит Украина.

"Делая это, вы должны обдумать будущие рамки взаимодействия, которые будут и инновационными, и реалистичными. Они должны отражать политический и экономический выбор наших партнеров и опираться на их текущие обязательства, полностью соблюдая собственные возможности и интересы союза", - написала фон дер Ляйен.

Параллельно Варгейи должен сосредоточиться на вопросах верховенства права, борьбы с коррупцией и роли независимых СМИ и гражданского общества в странах Восточного партнерства.

Напомним, что ранее Еврокомиссия подала в суд на власти Венгрии. Суд ЕС должне установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях ряд положений.

Также сообщалось, что Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава ЕК. Нового состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен вступит в должность на месяц позже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net