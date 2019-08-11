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08. 11. 2019

Разумков позвонил главе Бундестага из-за СП-2

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в пятницу, 8 ноября, провел телефонный разговор с председателем Бундестага Вольфганом Шойбле. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялся первый телефонный разговор председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле (ХДС). В центре внимания - максимальный учет немецким парламентом национальных интересов Украины в контексте Северного потока-2, - сообщил он в Twitter.

По словам посла, телефонные переговоры по Северному потоку-2 сегодня провели министры энергетики Украины и Германии.

По его словам, есть "ощущение, что немецкая сторона готова учитывать наши интересы по Северному потоку-2".

Накануне стало известно, что Германия стремилась помочь Северному потоку-2 обойти газовую директиву ЕС, приняв соответствующие поправки в государственное законодательство, но затем Бундестаг провалил голосование за поправки.

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Источник: korrespondent.net
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