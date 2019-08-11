Штаб ООС: Разведение сил в Петровском сорвано

Сепаратисты сорвали разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 8 ноября, в 12.00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения... Дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня 30 октября... Сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не последовало", - говорится в сообщении.

Таким образом, по информации штаба, противник сорвал не только процесс разведения, но и в "очередной раз нарушил международные договоренности".

Ранее в штабе Операции Объединенных сил заявили, что разведения в Петровском отложили. Процесс разведения сил и средств на участке в Донецкой области начнется завтра в 12:00. Отметим, что штаб ООС заявили о готовности начать разведение в пятницу, 8 ноября, в 12:00, но в самопровозглашенной "ДНР" выступили за начало процесса 9 ноября.

Напомним, в прошлый вторник начался отвод в Золотом, несмотря на заявления об обстрелах.

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Источник: korrespondent.net