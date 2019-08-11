Под Кропивницким мать бросила восемь детей на две недели

В селе Осыковатое Кировоградской области восемь малолетних детей жили без еды в неотапливаемом доме почти две с половиной недели. Об этом говорится в сюжете UA:Кропивницький, обнародованном накануне.

Отмечается, что в семье 12 детей, из которых 10 – несовершеннолетние. Старшие уже ездят на работу в Киев.

Соседи рассказали, что 37-летняя мать не заботится о детях, а отец семейства находится уже пять лет в местах лишения свободы.

В школу дети ходят редко. Диpектоp школы Ольга Буpяк обратилась в полицию из-за того, что семь детей из этой семьи две недели не ходили в школу, а их мать не отвечала на звонки.

Восьмерых детей забрали из дома в районную детскую больницу Кропивницкого. Они были грязные и голодные. Самому младшему ребенку лишь один год.

В полиции заявили, что на мать ждет наказание в виде административного взыскания. Также будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав.

Ранее стало известно, что в Запорожье 15-летняя девочка родила двойню в свой день рождения. Дети в тяжелом состоянии в реанимации. Семья роженицы нуждается в деньгах на лечение новорожденных.

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Источник: korrespondent.net