В Житомирской области нашли тело пропавшего водолаза

На Житомирщине нашли водолаза, который исчез в пруду. Его тело из воды достали сегодня утром. Об этом говорится в сюжете ТСН.

54-летний мужчина, который занимался спортивным дайвингом, согласился открыть шлюз дамбы для местного предпринимателя. И после погружения мужчину уже не видели.

Поисково-спасательная операция продолжалась двое суток. Дочь сообщила, что у отца было запаса кислорода лишь на 40 минут. Выжить дольше под водой не смог бы.

По словам спасателей, под давлением воды мужчину затянуло в саму дамбу, и выбраться он уже не смог. За открытие шлюза предприниматель пообещал ему три тысячи гривень. Сейчас он исчез.

Полиция открыла производство по статье "умышленное убийство".

Напомним, на Житомирщине вторые сутки ищут дайвера. Мужчина нырнул, чтобы открыть шлюз дамбы и не всплыл. Запаса воздуха у него было на 40 минут.

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Источник: korrespondent.net