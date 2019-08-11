На Донбассе скончался от ран боец ВСУ

На Донбассе умер от полученных ран военнослужащий, который пострадал накануне в результате обстрела сепаратистов. Об этом сообщает 92-я отдельная механизированная бригада имени Ивана Сирко на своей странице в Facebook.

В подразделении напомнили, что враг обстрелял бойцов противотанковыми управляемыми ракетами в момент, когда они выгружали древесину. Один боец погиб сразу – Герман Бродников. Еще трое были ранены.

"Между жизнью и смертью оказался солдат Геннадий Моторин. Ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей – он был самым тяжелым из раненых. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и всю ночь, однако – нет. Сегодня утром сердце еще одного нашего героя перестало биться", – говорится в сообщении.

Геннадию Моторину было 37 лет. В ряды ВСУ он пришел в феврале этого года. Был сапером механизированного батальона. Родом боец был из города Краматорск.

Напомним, за сутки 7 ноября враг 20 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один военнослужащий и еще четыре получили ранения.

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Источник: korrespondent.net