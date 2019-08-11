СБУ проводит обыск в бизнес-центре в Киеве

СБУ пришла с обысками в бизнес-центр Парус в Киеве. Об этом сообщает Украинская правда в пятницу, 8 ноября.

"Проводятся обыски в адвокатском объединении в деле о хищении государственных средств должностными лицами КГГА. Детали впоследствии на сайте", - заявили в СБУ.

По данным телеканала Прямой, чей офис находится в этом бизнес-центре, силовики пришли в адвокатское объединения Турчинов и партнеры.

Украинская правда пишет, что речь идет об уголовном производстве в отношении расходования бюджетных средств в сумме около 800 млн грн в ходе реализации проекта строительства Большой Окружной дороги.

В противоправной схеме хищения бюджетных средств подозревают застройщика Вадима Столара.

Напомним, что ранее СБУ заявила, что экс-чиновники Киевской ОГА украли из бюджета более 200 млн гривен. Бывшие столичные чиновники незаконно обогащались на аренде столичной недвижимости в центре.

Также сообщалось, что зама Кличко подозревают в схемах по перепродаже квартир. Расследование в отношении Вячеслава Непопа ведет СБУ. Преступная деятельность строилась на отчуждении квартир, построенных коммунальными предприятиями Киева.

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Источник: korrespondent.net