Лента RSS
Подписаться на ленту
08 ноября 2019, пятница, 16:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
08. 11. 2019

СБУ проводит обыск в бизнес-центре в Киеве

СБУ пришла с обысками в бизнес-центр Парус в Киеве. Об этом сообщает Украинская правда в пятницу, 8 ноября.

"Проводятся обыски в адвокатском объединении в деле о хищении государственных средств должностными лицами КГГА. Детали впоследствии на сайте", - заявили в СБУ.

По данным телеканала Прямой, чей офис находится в этом бизнес-центре, силовики пришли в адвокатское объединения Турчинов и партнеры.

Украинская правда пишет, что речь идет об уголовном производстве в отношении расходования бюджетных средств в сумме около 800 млн грн в ходе реализации проекта строительства Большой Окружной дороги.

В противоправной схеме хищения бюджетных средств подозревают застройщика Вадима Столара.

Напомним, что ранее СБУ заявила, что экс-чиновники Киевской ОГА украли из бюджета более 200 млн гривен. Бывшие столичные чиновники незаконно обогащались на аренде столичной недвижимости в центре.

Также сообщалось, что зама Кличко подозревают в схемах по перепродаже квартир. Расследование в отношении Вячеслава Непопа ведет СБУ. Преступная деятельность строилась на отчуждении квартир, построенных коммунальными предприятиями Киева.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.