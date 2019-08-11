Стартап Украина. Зеленский на бизнес-форуме

Киевский международный экономический форум (КМЭФ) позиционирует себя, как площадку для формирования стратегии экономического развития Украины.

На открытии форума показали футуристическую презентацию о положении дел в мировой экономике и роли Украины в ней. В презентации указывает, что у Украины есть все шансы стать равноправным игроком на экономической карте мира. Согласно прогнозу Всемирного банка для Украины в 2019 году, ВВП должен вырасти на 3,4%, в 2020-м – на 3,7%, в 2021 – на 4,2%. Для сравнения – прогнозируемый рост России составит 1,7%, а в Польше – 3,6%.

Главный гость форума в этом году – самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джека Ма. Открывал КМЭФ президент Украины Владимир Зеленский.

Корреспондент.net внимательно послушал выступление главы государства.

Бриллиант или алмаз

Зеленский назвал Украину “одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля”.

“Украина – это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, но и во всем мире”.

“Да, 28 лет здесь имитировали важные реформы, строили теневую, непрозрачную систему – мы это знаем. В результате Украина стала своеобразным экономическим андердогом (неудачником). Но новая украинская власть слишком амбициозна, чтобы мириться с таким непривлекательным статусом”

“Когда нас недооценивают – все это придает нам адреналина, решимости и силы для мощного экономического скачка”

Он подчеркнул, что власть прекрасно понимает, что нужно для развития страны.

“Это – равные правила игры для всех, очищение судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами XXI века, жизненно важные для экономики законы. Даже когда они непопулярны. Ежедневно вместе с правительством и парламентом мы воплощаем в жизнь все эти законопроекты”.

В очередной раз президент пообещал лично защищать “защищать каждую вашу инвестицию, каждую копейку, которую вы вкладываете в украинцев”.

Ресурс - люди

“Я хочу сосредоточиться на том, что делает Украину самой привлекательной, более привлекательной, чем другие страны. И это – украинцы. Их таланты, умения, их интеллект. Мне кажется, что это наше самое большое сокровище, и так было всегда. Но мы это недооценивали”.

Зеленский напомнил, что украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель и искусственный спутник Земли, сделали прообразы рентгена и компакт-диска, изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, а также создали сервисы PayPal и WhatsApp.

“Именно люди являются нашим самым большим капиталом. Это тот «made in Ukraine», которым мы гордимся и который дает нам конкурентное преимущество”.

На уровень Китая

Президент прокомментировал видео, которое было продемонстрировано участникам форума перед его речью.

“На этом видео было показано, что к 2050 году в мире будет два главных игрока – Китай и Индия. Но здесь также было сказано, что футурологи порой ошибаются. Когда я решил идти в Президенты Украины, тоже было два других лидера. Но – футурологи порой ошибаются. Поэтому мы должны сделать все, чтобы и в этот раз футурологи ошиблись, и чтобы рядом с Индией и Китаем свое достойное место заняла Украина”.

Источник: korrespondent.net