Эрдоган пообещал вернуть Трампу его скандальное письмо

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен лично вернуть американскому коллеге Дональду Трампу его письмо с призывом "не быть дураком". Об этом турецкий лидер сообщил журналистам в пятницу, 8 ноября, на борту своего самолета. Слова президента приводит телеканал NTV.

"Мы ранее сообщили господину Трампу, что террорист по имени Ферхат Абди Шахин, которого еще называют Мазлюм Кобани, является одним из главарей Рабочей партии Курдистана. В ходе беседы с Трампом мы сказали, что мы осуждаем его контакты с таким человеком. У нас есть это известное письмо, я его вручу Трампу", - сказал Эрдоган.

Как сообщалось, в середине октября СМИ опубликовали датированное 9 октября послание, которое Трамп отправил Эрдогану. Американский лидер в нем предлагал Анкаре заключить договоренности с курдами и грозил уничтожить экономику республики.

"Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду", - отмечал Трамп. Американский лидер призывал Эрдогана "не строить из себя крутого парня" и "не быть дураком", а также сообщал о намерении в скором времени позвонить ему. В нем Трамп также сообщил, что командующий вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди выразил готовность провести переговоры с Эрдоганом.

Многие СМИ и политики в США и других странах высмеяли стиль, в котором было написано послание.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 17 октября заявил, что Анкара ответила на письмо Трампа началом военной операции на севере Сирии. Министр подчеркнул, что турецкая сторона "никогда не видела, чтобы уровень отношений настолько снижался, чтобы получать такие письма".

"Не будь дураком". Эрдоган застрял в Сирии

Ранее турецкие дипломаты заявляли, что письмо Трампа было выброшено в мусорную корзину.

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Источник: korrespondent.net