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08. 11. 2019

В Днепре избрали нового главу облсовета

Депутаты Днепропетровского областного совета в пятницу, 8 ноября, избрали нового. Ним стал Святослав Олейник, сообщает местное издание Наше місто.

Отмечается, что кандидатура Святослава Олейника была единственной, выставленной на голосование. Депутаты проголосовали большинством голосов. "За" - 91 голос из 93-х. Один депутат воздержался, и один бюллетень был испорчен.

Новый глава Днепропетровского облсовета сразу же принес присягу.

Справка: Святослав Васильевич Олейник родился 4.12.1975 г. в Днепропетровске. В 1998 году окончил Днепропетровский государственный университет по специальности правоведение. В 2009 - факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета по специальности онтопсихология.

В 1998-2005 гг. работал в органах прокуратуры. Периодически исполнял обязанности прокурора города Днепропетровска. В 2005 году уволился из прокуратуры по собственному желанию, начал частную адвокатскую деятельность.

2006-2007 гг. — народный депутат Украины V созыва. Глава подкомитета по вопросам парламентского контроля над соблюдением прав человека в деятельности правоохранительных органов и работы с заявлениями и обращениями граждан комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

2007-2012 гг. — народный депутат Украины VI созыва. Глава подкомитета по вопросам уголовно-процессуального законодательства комитета по вопросам правосудия.

Напомним, за несколько дней до этого Глеб Прыгунов заявил о своем увольнении с должности председателя Днепропетровского областного совета. Свое решение он объяснил изменением политической картины в области и стране.

Как свидетельствует распоряжение о назначении на 8 ноября очередной сессии Днепропетровского облсовета, депутаты планировали рассмотреть вопрос объявления недоверия Прыгунову и его отставку.

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Источник: korrespondent.net
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