Дубневича арестовали законно - Антикорсуд

За нардепа Ярослава Дубневича внесли залог в размере 100 млн гривен, но на момент принятия решение о его аресте была внесена только половина суммы. Об этом в пятницу, 8 ноября, заявила судья-спикер Апелляционной палаты Высшего Антикоррупционного суда Инна Калугина, пишет РБК-Украина.

"На момент пересмотра решения следственного судьи Апелляционной палаты ВАКС уже были внесены 50 млн гривен залога. Они стали причиной (залог - ред.). По решению первой инстанции. В дальнейшем еще 50 млн было внесено. Но пока еще не установили время, когда внесли. Я так понимаю, это было уже после решения Апелляционной палаты. То есть на момент вынесения решения подтверждение о том, что эти деньги внесены не было", - сообщила она.

В то же время, судья опровергла информацию стороны защиты о якобы незаконном задержании депутата.

"Он арестован по решению суда на сегодня. Сейчас внесены 100 млн гривен залога. Соответственно, 10 лишних миллионов подлежит возврату. Это определением суда должно возвращаться", - добавила Калугина.

Напомним, 2 ноября Высший антикоррупционный суд постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей нардепа Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 миллионов гривен.

Накануне Апелляционная палата ВАСУ по ходатайству САП приняла решение арестовать Дубневича с залогом в 90 миллионов.

Как сообщалось, САП утверждает, что Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 миллионов на сделке с поставкой комплектующих для Укрзализници.

31 октября Верховная Рада сняла с Дубневича неприкосновенность и позволила привлечь его к уголовной ответственности.

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Источник: korrespondent.net